Inondations : le point sur les routes coupées ce jeudi dans les Landes

Route inondée et donc barrée à Mont-de-Marsan en raison de la crue de la Midouze en mai 2020. Inondations

Même si la situation s'améliore doucement, des routes sont encore coupées à la circulation dans les Landes à cause des inondations. Une dizaines de routes toujours fermées et moitié moins sont sous surveillance. 12 routes sont fermées, trois de moins depuis mercredi 16h30 et 5 routes toujours sous surveillances. Le détail à 9h du Conseil Départemental sur ces routes impactées.

Routes départementales fermées à la circulation

Secteur Nord-Ouest

RD 10E entre Labouheyre et Cap de Pin

RD 340 Lit et Mixe entre les PR 5+700 et 6+300

Secteur Nord-Est

RD 651 entre Sore et Argelouse - fermeture du bourg d’Argelouse jusqu’au bourg de Sore (2 ouvrages effondrés)

RD 353 à Brocas, entre le carrefour de la RD 651 et la digue de l'étang (niveau anormalement élevé de l'étang)

RD 379 à Maillas (tranchée ouverte en centre bourg)

Secteur Sud-Est

RD 352 Nerbis / Toulouzette - section rouverte

RD 424 Castelnau-Chalosse / Pomarez - section rouverte

RD 437 entre Casteneau Tursan et Saint Loubouer PR0 à PR2 (glissement de terrain) - nouvel axe impacté

Secteur Centre

RD 110 Gousse / Saint Jean de Lier

RD 110 Vicq d'Auribat / Onard

RD 322 Yzosse - Saint Vincent de Paul

RD 322 entre Mimbaste et Saugnac-et-Cambran (y compris agglomération)

RD 368 à Préchacq-les-Bains au niveau carrefour RD411 lieu-dit « DIVIELLE » PR3+020 au PR4+220

Secteur Sud-Ouest

RD 362 Barthes du Seignanx

Routes départementales sous surveillance

Secteur Nord-Ouest

RD46 SANGUINET-PARENTIS PR5 à 6- section rouverte

RD 327 LUGLON/YGOS PR7 au PR13 - section rouverte

Secteur Nord-Est

RD 4 de Luxey vers Callen PR4+300

RD 355 Callen/Captieux (du bourg de Callen au PR4) - nouvel axe impacté

RD 396 entre la RD 11 et le bourg de Pujo-le-Plan - nouvel axe impacté

Secteur Centre