Inondations : le trafic ferroviaire toujours perturbé dans l'Hérault

Le trafic ferroviaire est toujours perturbé dans l'Hérault, suite aux inondations qui ont eu lieu dans le Gard, ce mardi 14 septembre 2021. La circulation est coupée entre Lunel (Hérault) et Nîmes (Gard). Les Intercités et TGV ne desservent plus la gare Saint-Roch de Montpellier.