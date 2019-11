Inondations : les perturbations dans les Landes

Département Landes, France

Les pompiers sont intervenus plusieurs fois ce mardi dans le département des Landes pour des infiltrations de toitures, des caves inondées en raison de remontées de nappes phréatiques. Selon Météo France, il va pleuvoir en cinq dans les Landes l'équivalent d'un mois de précipitations.

La pluie a des conséquences sur les transports. Des coulées de boue perturbent le trafic ferroviaire et routier. L'eau déborde sur les routes, de nombreux axes sont coupés selon les services du Conseil Départemental, essentiellement en Chalosse et dans le sud-ouest du département.

La bretelle d'accès à Saint-Paul-lès-Dax est fermée pour toute la nuit, depuis l’échangeur est de Dax. De la boue du champs situé au dessus a coulé sur la route. Cette boue a peut être partiellement bouché l’exutoire, qui permet normalement à l'eau de s'évacuer. Les services du Département attendent que l'eau redescende un peu pour faire un diagnostic.

Il a beaucoup plu sur ce secteur ce mardi. Entre 6h du matin et 18h, il est tombé 30 millimètres d'eau, soit 30 litres par mètres carré. Des précipitations qui s'ajoutent à celles de la veille, 41 millimètres tombés ce lundi.

Routes départementales fermées à la circulation :

RD 349 Momuy : pylône électrique est en travers de chaussée

Routes départementales fermées à la circulation pour cause d'inondation :

RD 352 Larriviere - Saint-Sever

RD 424 Castelnau-Chalosse / Pomarez

RD 399 Castelsarrazin/Gaujacq

RD 408 Saint-Sever

RD 58 Castelnau-Chalosse / Donzacq

Bretelle d’accès à Saint-Paul-les-Dax, depuis l’échangeur Est de Dax (fermeture pour la nuit, et déviation jusqu’à l’échangeur de la route de Castets)

RD 154 à Saint-Barthélémy

RD 362 à Biaudos

RD 435 Saint-Geours-de-Maremne entre la RD 810 et RD 12 ( route inondée mais l’accès à l’usine Labeyrie est maintenu)

RD 345 Saint-Jean-de-Marsacq (route inondée et câble électrique dans l'eau)

RD 405 Cassen / Gamarde-les-Bains

RD 368 entre Préchacq / Goos

Route départementale sous surveillance, risque d'inondations :

Bassin versant Adour Moyen

RD 110 entre Onard et Vicq (RD submergée )

RD 362 à Biaudos

RD 12 au niveau des Barthes

Bassin versant du Luy :

RD 322 Mimbaste / Saugnac-et-Cambran (agglo)

Secteur du Louts :

RD 339 Nousse / Poyanne

Secteur du Bahus :

RD 387 Montgaillard

Secteur de l’Arrigan :

RD 61 Pouillon / Estibeaux

Fossés qui débordent :

RD 70 Saubusse

RD 17 au niveau de l’entreprise « France Inox »

RD 11 Maurrin

RD 78 Horsarrieu

RD 352 Toulouzette / Larrivière / Renung

RD 394 St Maurice

RD 451 Eugénie-les-Bains

RD 72 Siest / Heugas

RD 32 Lourquen / Nousse

RD 10 Saint-Geours-d'Auibat / Cassen

RD 13 Gaas

RD 368 Prechacq

Les voies inondées à Laluque

Le trafic ferroviaire est perturbé depuis mardi après-midi entre Dax et Bordeaux. Il s'agit également d'une coulée de boue du champs situé au dessus saturé d'eau. Les voyageurs des TER sont majoritairement impactés, ainsi que quelques TGV. Plus aucun train ne circule entre Dax et Morcenx. Les voyageurs qui arrivent à Dax montent dans des bus jusqu'à Morcenx et reprennent le train jusqu'à Bordeaux. Même chose dans le sens inverse. En moyenne, cela représente 1h de retard sur le trajet habituel.