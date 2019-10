À cause des inondations, le trafic ferroviaire est très perturbé à la gare de Perpignan. Il n'y aura pas de train jusqu'à au moins jeudi soir entre Perpignan, Montpellier et Paris. Les voies ont été envahies par les eaux dans l'Hérault. Seule la liaison Perpignan-Narbonne-Toulouse fonctionne.

Inondations : pas de train entre Perpignan, Montpellier et Paris, jusqu'à au moins jeudi soir

Les voies envahies par les eaux entre Narbonne et Béziers

Après les inondations de ces dernières heures, les voies SNCF ont été sérieusement endommagées entre Narbonne et Béziers. Tout le trafic ferroviaire est perturbé dans le secteur. La SNCF annonce qu'aucun train ne peut circuler au départ de Perpignan, vers Montpellier et Paris (dans les deux sens). Cela concerne les TGV, les TER et les trains Corail.

La coupure devrait persister au moins jusqu'à jeudi soir, le temps pour les agents d'inspecter les secteurs sinistrés. Des balastes ont été déplacés par la montée des eaux. Seuls les trains Perpignan-Narbonne-Toulouse fonctionnent normalement dans les deux sens.