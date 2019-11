Le trafic des trains entre Dax et Morcenx ne reprendra pas avant mardi. La pluie est trop forte et a provoqué un nouveau glissement de terrain dans le secteur de Laluque. Cette coulée impacte aussi cette fois les TGV vers le Pays Basque, Pau et Tarbes.

Inondations : plus de TGV ni de TER jusqu'à mardi entre Dax et Morcenx

Département Landes, France

Ça devient de plus en plus compliqué pour la circulation des trains. Le trafic des TER entre Dax et Morcenx ne reprendra pas avant mardi, au moins, indique la SNCF. La pluie est trop forte et a provoqué un nouveau glissement de terrain dans le secteur de Laluque.

Cette coulée de boue impacte aussi cette fois la circulation des TGV vers Bayonne et Hendaye. Les trains s'arrêtent au terminus à Bordeaux, même chose pour les TGV vers Pau et Tarbes.

Des navettes de substitutions entre Dax et Morcenx sont mises en place.