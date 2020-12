Inondations : plusieurs routes coupées en Loire-Atlantique

De fortes pluies ont touché le littoral et le nord de la Loire-Atlantique mardi soir, plusieurs routes ont été inondées et coupées à la circulation. Les pompiers ont effectué 30 interventions.

Il a beaucoup plu mardi après-midi en Loire-Atlantique et dans la soirée ces pluies ont redoublé d'intensité sur le littoral et dans le nord du département. Elles ont provoqué des inondations sur les routes. Plusieurs axes secondaires sont coupés à la circulation autour de La Baule, Saint-André-des-Eaux, Campbon, Ponchâteau et Puceul.

A Pontchâteau, la circulation sur la RN 165 était réduite à une voie dans le sens Vannes-Nantes mercredi matin. Des axes sont également coupés dans le Pays de Retz selon les services du Conseil départemental de Loire-Atlantique.

Pas de dégâts

Les pompiers ont effectué 30 interventions depuis mardi soir, les services du SDIS ont reçu une cinquantaine d'appels d'habitants de Montoir-de-Bretagne, La Baule, Herbignac, Saint-André-des-Eaux, etc. Mais aucune intervention majeure n'a été signalée au cours de la nuit.