Inondations : vigilance jaune en Haute-Loire, des routes toujours coupées

Le Puy-en-Velay, France

La Haute-Loire reste en vigilance jaune pour les inondations ce dimanche 24 novembre. Le niveau des cours d'eau est haut, 11 personnes ont été prises au piège hier et secourues par les pompiers. Il n'y a pas eu de blessés, en revanche la préfecture appelle à la plus grande prudence. Le département a décidé de fermer trois routes pour submersions. La départementale 48 entre Saint Julien des Chazes et Prades, à l'ouest du Puy en Velay, au bord de l'Allier. Un peu plus au nord, toujours au bord de l'Allier la RD 585 est coupée au niveau de Lavoûte-Chilhac et puis la départementale 54 à Arlempdes, au sud du Puy, en bord de Loire.