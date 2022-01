Inquiétude à Marseille autour de la future Ligne Nouvelle Provence Côte d'azur

L'enquête publique ne s'achèvera que le 28 février mais les inquiétudes sont déjà là pour une vingtaine de propriétaires de quartier Saint-André dans les quartiers nord de Marseille. Ce quartier, traversé par les voies SNCF qu'empruntent les RER, les TGV et les trains de marchandises, est sur le tracé de la Ligne nouvelle Provence Côte d'Azur.

Ils vont détruire nos maison, et je n'ai pas envie (Noah, 9 ans)

"Nous avons reçu un courrier quelques jours avant le début de l'enquête publique à la mi-décembre nous demandant de nous rapprocher de la SNCF, 23 maisons sont menacées d'expropriation" explique Elisabeth Pellicio, présidente du Comité d'intérêt de quartier.

Dans ce courrier, la SNCF ne mentionne aucune menace d'expropriation mais il n'en fallait pas plus pour inquiéter les riverains : "cela fait 50 ans que je vis ici, je suis entourée de ma fille et de mes petits enfants, je suis bien ici, je ne veux pas me retrouver seule" lâche, avec quelques larmes, Marie, 81 ans.

Sa maison est située en bordure de voie ferrée, elle a peur de l'avenir. Sa fille, également propriétaire d'une maison, ne décolère pas : "ce n'est pas un projet pour les habitants des quartiers nord. On va regarder passer les trains. _Ceux qui ne seront pas obligés de partir vont vivre l'enfer_, le trafic des TER va être doublé dans les années qui viennent".

Ici le projet est sur toutes les lèvres. Même Noah, 9 ans, est au courant : "je suis né ici, il y a mes cousins, on est toujours en train de jouer dans le jardin, ils vont détruire nos maison, et je n'ai pas envie".

L'espoir d'une solution alternative

Certains propriétaires se sont faits une raison. Danielle, 84 ans, possède la "Villa Sonia", également en bordure des rails : "c'est une des rares bastides traditionnelles qui restent dans le quartier. J'y ai mis 25 ans de ma vie pour rénover tout l'intérieur. Ce que je souhaite à présent c'est vendre à la SNCF, mais _encore faut-il que l'on trouve un accord sur le prix_."

Dans ce genre de dossier, "la valeur sentimentale est très rarement prise en compte" tempère Elisabeth Pellicio. "Dans les quartiers nord nous ne sommes pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche. On a mis toute notre sueur dans ces biens, on doit le respecter."

Ce matin samedi matin un rassemblement citoyen est prévu sur place. Pour dénoncer ce projet "qui ne fera gagner qu'un quart d'heure ou qu'une demi-heure aux voyageurs" souligne une habitante. Le CIQ de Saint-André a quand même l'espoir, aussi, de changer le cour de l'histoire : "nous allons faire une proposition alternative, pour que les voies passent ailleurs, il faut se battre !" conclue Elisabeth Pellicio.