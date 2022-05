À partir de ce lundi 23 mai 2022, vous pouvez souscrire à un abonnement BreizhGo pour vos enfants qui étudient dans un collège ou un lycée breton et qui doivent prendre les transports scolaires pour aller en classe. Le tarif est de 120 euros par enfant à l'année.

Inscriptions ouvertes pour les transports scolaires BreizhGo pour les collégiens et lycéens

Si votre enfant sera dans un collège ou dans un lycée breton, l'année prochaine, et qu'il devra prendre les transports scolaires BreizhGo pour aller en classe, sachez que les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui. L'abonnement à l'année est à 120 euros par enfant, pour le premier et le deuxième, de 50 euros pour le troisième et gratuit pour le quatrième. Des tarifs avantageux sont proposés si votre enfant est interne.

Les inscriptions se font exclusivement en ligne. Vous avez jusqu'au 18 juillet 2022. Au-delà, il vous faudra payer 30 euros de plus. Les élèves qui ont une carte d’abonnement peuvent, pour 80 euros supplémentaires, s'abonner à Scolaire+, qui leur permet de prendre n'importe quel car ou train BreizhGo sur toute l'année scolaire. Si vous avez la moindre question, vous pouvez appeler le 02 99 300 300 (prix d’un appel local), du lundi au samedi de 8h à 20h.

Plus de 100.000 élèves bretons viennent en classe avec le réseau scolaire BreizhGo, en car, en train ou en bateau.