Insolite : cinq vols retardés à l'aéroport de Nantes Atlantique, à cause de l'herbe fraîchement coupée

Cinq vols ont été retardés à l'aéroport de Nantes Atlantique mardi soir, à cause de l'herbe fraîchement coupée !

Ce n'est pas une blague. Les vols ont eu entre 15 minutes et une heure de retard. Et depuis cet épisode l'aéroport de Nantes Atlantique se retrouve obligé d'expliquer sa technique de coupe sur ses zones en herbe : ce qui est coupé n'est pas ramassé, mais broyé et laissé sur place. Cela permet assure la direction une repousse moins rapide et une réduction du survol de la zone par les oiseaux, car ils ont moins à picorer.

Sauf que mardi soir, c'est un très gros oiseau qui décolle de Nantes Atlantique : un quadri-réacteur, l'Antonov qui vient chaque semaine à Nantes pour un sous-traitant d'Airbus. Et quand il prend son envol, l'herbe fraîchement coupée, et très sèche, se répand en partie sur la piste. Il faut alors nettoyer. Et cela met cinq vols en retard : un en provenance de Palma de Majorque, les autres à destinations de Charles de Gaulle, Lisbonne ainsi que deux vols pour Marseille.

C'est la deuxième fois que cela arrive. Le service maintenance de l'aéroport étudie quelles mesures il pourrait bien prendre.

Les passagers des vols retardés ne pourront pas se faire indemniser, car le retard est inférieur aux deux heures qui donnent droit à remboursement.