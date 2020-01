INSOLITE - En Loire-Atlantique, le Conseil départemental construit un rond-point "cacahuète"

Nozay, France

C'est un fait : la Loire-Atlantique est le département français qui compte le plus de ronds-points, avec 3 000 giratoires au total, comme nous vous l'avons déjà expliqué dans cet article. On connaissait donc le rond-point simple (mais efficace), le double rond-point (plus difficile à manœuvrer), le rond-point carré (à Rezé)... Voici désormais le rond-point cacahuète ! En service depuis environ six mois à Nozay, dans le nord du département, il est inauguré officiellement le mardi 7 janvier. Conçu pour sécuriser le carrefour et limiter la vitesse, il divise cependant les habitants.

Limiter la vitesse et sécuriser la traversée

Quand on emprunte la route Nantes-Rennes et qu'on bifurque vers Châteaubriant, ce rond-point surprend. De forme allongée, tout en courbe, difficile quand on l'aborde d'en cerner dès le départ l'architecture. En arrivant de Nozay pour aller vers Nantes, on doit le contourner dans toute sa longueur, ce qui paraît assez long. Cependant, le carrefour initial était "en baïonnette", c'est-à-dire que les deux axes qui coupent la grosse départementale ne se faisaient pas face. Ainsi, pour traverser l'axe principal, les automobilistes devaient donc d'abord s'engager dessus pour ensuite bifurquer à nouveau. Cette configuration était accidentogène, selon le conseil départemental de Loire-Atlantique, qui a donc décidé de modifier le carrefour pour 720 000 euros, payés à hauteur de 50% par le département et la région.

Le carrefour de Nozay tel qu'il était conçu avant l'aménagement du rond-point "cacahuète". - Capture d'écran Google maps

Le choix d'un rond-point "cacahuète" s'est imposé parce qu'il permettait de ne pas acheter de terrains à des propriétaires privés mais aussi parce qu'un rond-point double aurait créé des difficultés pour les camions et les cars scolaires qui empruntent cet axe fréquenté. Quant à l'option d'un gros giratoire simple, elle n'a pas convaincu les élus. "Quand vous avez des ronds-point traditionnels, très souvent des voies sont pratiquement dans l'axe du rond-point. Les gens ralentissent donc moins et ça ne permet pas aux autres voies de s'intégrer facilement sur ce rond-point", justifie Jean Charrier, vice-président du conseil départemental en charge des mobilités. "Un rond-point cacahuète génère un ralentissement plus important car ce sont deux ronds-points côte à côte et la courbe intérieure permet de faire ralentir davantage les véhicules quand ils sont sur le rond-point."

Une vue aérienne du rond-point aménagé par le conseil départemental de Loire-Atlantique à Nozay. - Conseil départemental de Loire-Atlantique

Des habitants divisés

La plupart des habitants de Nozay s'accordent sur un point : il fallait modifier ce carrefour, qui était trop dangereux. Cependant, leurs réactions sont divisées. "Cette forme-là est pas mal", estime ainsi Françoise. Elle a le sentiment que les gens roulent moins vite. "A certains endroits de Nantes, il y a deux ronds-points et ce n'est pas facile. Les gens y arrivent très vite et c'est dangereux. Là, il y a moins de risques d'accidents." Jean-Philippe estime lui aussi que cette forme de rond-point contraint les automobilistes à plus lever le pied qu'un giratoire traditionnel.

D'autres sont plus réservés : "Ça peut être dangereux la nuit", explique ainsi une autre habitante qui a été confrontée à la situation. "Il faut absolument vous concentrer sur la forme de ce rond-point et vous auriez tendance à passer direct dessus... Je ne le trouve donc pas extra." Pourtant, cette forme de giratoire fait déjà des petits puisque le conseil départemental va en aménager un autre à Rouans, dans le Pays de Retz. "Alors là, c'est la totale !", se lamente-t-elle avant d'éclater de rire.