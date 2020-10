INSOLITE - Une compagnie aérienne propose de déjeuner dans un A380 cloué au sol

À défaut de pouvoir faire voler ses appareils, la Singapore Airlines a eu l'idée de proposer des repas à bord de ses A380, les plus gros avions commerciaux du monde. Ca s'est passé samedi dernier, le 24 octobre relate l'AFP. À Singapour, 400 personnes sont venues prendre un repas dans ces restaurants éphémères à l'aeroport Changi.

De 33 à 400 euros le repas à bord

La compagnie nationale de Singapour, a supprimé des milliers d'emplois depuis le début de la crise sanitaire et une part minime de sa flotte continue de voler. Pour environ 33 euros, la compagnie a proposé un menu en trois plats servi en classe économique. Mais les plus riches ont pu s'offrir le menu gastronomique, huit plats en classe affaire, moyennant 400 euros. Certains ont même pu visiter l'appareil à deux étages et rentrer dans le cockpit.

La Singapore Airlines rencontre un succès étonnant avec cette formule : six sessions supplémentaires ont été programmées, et 900 billets vendus en moins de trent minutes. Elle propose aussi des livraisons à domicile de repas d'avion.

Les A380 dispersés aux quatre coins du monde

En février 2019, sans surprise, Airbus annonçait l'arrêt de la production de son gros porteur. Les dernières livraisons devaient avoir lieu en 2021. L'appareil capable de transporter plus de 500 passagers d'un coup n'est plus adapté au marché des longs courriers. Air France a, à son tour, abandonné l’usage des SuperJumbo plus tôt que prévu. La compagnie allemande Lufthansa a annoncé en avril dernier qu’elle se séparait définitivement de six A380 sur quatorze. Les Australiens de Qantas devraient en faire de même, et arrêter les vols de six exemplaires sur douze. En avril, onze A380 de la compagnie British Airways ont pris place sur le parking de l’aéroport de Châteauroux.

L'une des images fortes sur le tarmac de l'aéroport de Châteauroux, les dix Airbus A380 de British Airways vont rester jusqu'à fin décembre © Radio France - Régis Hervé

Le tour dernier A380 assemblé en septembre 2020 à Toulouse attend encore d'être livré. L’usine Lagardère de Blagnac où se fabriquait l’A380 derait être reconvertie pour fabriquer des A321 , le projet est gelé.

Les appareils sont maintenant démantelés les uns après les autres, un peu partout dans le monde. Ci dessus en Irlande, ci-dessous dans les hangars de Tarmac Aerosave à Tarbes.

LIRE AUSSI ► Le coronavirus précipite la fin de l'Airbus A380