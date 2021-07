Intempéries dans le Chablais : toujours des routes coupées après des coulées de boue

Les fortes précipitations de ces deux derniers jours en Haute-Savoie ont provoqué chutes d'arbres et coulées de boue. Plusieurs routes ont pu être dégagées, mais certaines restaient coupées vendredi à la mi-journée, principalement dans le Chablais.

Météo capricieuse sur le Chablais. Les pluies continues depuis 48h ont provoqué des coulées de boue, glissements de terrain, chutes d’arbres et inondations sur le réseau routier départemental, en particulier dans le secteur du Chablais (plateau de Gavot et vallée d’abondance principalement).

Une vingtaine d'agents du département étaient mobilisés dans la nuit de jeudi à vendredi pour sécuriser le réseau, avec pelles mécaniques et balayeuses, mais certains points restaient difficiles d'accès à la mi-journée ce vendredi.

Chevenoz, Féternes, Maxilly-sur-Léman, le lac de Montriond

Glissement de terrain à Chevenoz , sur la D222, au lieu-dit "Le Fion". Vers 14h, la circulation était totalement interrompue dans les deux sens de circulation. Une déviation a été mise en place par la RD22 à Vacheresse.

, sur la D222, au lieu-dit "Le Fion". Vers 14h, la circulation était totalement interrompue dans les deux sens de circulation. Une déviation a été mise en place par la RD22 à Vacheresse. Restriction de la vitesse sur la RD902 à Féternes encore active le temps de finir de déboucher et nettoyer les abords et les réseaux hydrauliques.

encore active le temps de finir de déboucher et nettoyer les abords et les réseaux hydrauliques. Réouverture envisagée d’ici la fin de journée de la RD24 à Maxilly-sur-Léman , dès que des blocs titans auront pu être mise en œuvre sur place pour sécuriser la route.

, dès que des blocs titans auront pu être mise en œuvre sur place pour sécuriser la route. Prudence à l’approche de la RD228 vers le lac de Montriond, où les équipes du département étaient encore en train de nettoyer la chaussée ce vendredi à la mi-journée.

"La vigilance reste de mise sur le secteur du Chablais avec ponctuellement des débordements de ruisseau encore possible", indiquent les services du département dans un communiqué.

Chutes d'arbres et glissements de terrains en Haute-Savoie - Département 74