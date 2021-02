Intempéries dans le Loiret : le point sur la situation à midi ce mercredi

Le Loiret est toujours en vigilance orange neige-verglas par Météo-France ce mercredi midi, suite aux importantes chutes de neige est tombée sur le Loiret dans la nuit de ce mardi à ce mercredi. Les chutes sont moins importantes ce mercredi midi, mais la circulation reste compliquée sur certains axes. On fait le point sur la circulation dans le département à 12 heures.

L'autoroute A10 de nouveau ouverte

L'autoroute A10 est de nouveau ouverte au nord d'Orléans, après avoir été interrompue temporairement ce mercredi matin en raison des intempéries. Mais la circulation ne se fait que sur une seule voie, les autres sont occupées par des centaines poids-lourds, à l'arrêt sur près de 15 km.

Ces camions n'ont plus le droit, jusqu'en début d'après-midi, d'emprunter l'A10. Ils sont invités à rejoindre l'A19, où la circulation est plus fluide.

Dans le Pithiverais, la situation devrait se débloquer. Le conseil départemental a sollicité en fin de matinée l'aide d'entreprises de travaux publics pour qu'elles interviennent, avec leurs engins, sur les bretelles d'accès à la tangentielle.

Transports en commun

Le tramway B circule de nouveau sans problème à Orléans. En revanche, c'est plus compliqué sur la ligne A du tramway : elle est toujours interrompue entre Hôpital de La Source et Chèques Postaux et entre Gare d'Orléans et Gare des Aubrais.

La circulation des bus de l'agglomération orléanaise est également perturbée. Les lignes 12, 17, 18, 21, 22, 23, 35, 36 et 37 sont notamment à l'arrêt complet. Le détail, ligne par ligne, est à retrouver sur le site de TAO.

Grosses perturbations sur les trains

La ligne R, entre Montargis et Paris, est très perturbée depuis ce mercredi matin. Plusieurs trains n'ont pas pu partir en direction de la capitale, ce qui risque de poser problème puisqu'ils ne pourraient ainsi pas redescendre vers Montargis ce mercredi soir.

Toutes les informations liées à ces intempéries sont à retrouver tout au long de la journée en direct dans cet article.