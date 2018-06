Landes, France

Les conditions de circulation sont difficiles dans les Landes depuis mercredi, à cause de la montée des eaux. De nombreux cours d'eau débordent sur les voies.

Voici les routes coupées ou sous surveillance dans les Landes, à 19h ce samedi selon le conseil départemental des Landes :

Secteur de Soustons

Routes fermées

- RD 345 Saint-Jean-de-Marsacq

- RD 74 entre Saint-Barthelemy (RD 154) et Tarnos

- RD 436 Port-de-Lanne / Bec de Gave

- RD 362 Biaudos

- RD 154 Saint-Barthélemy

- RD 12 Saint-Laurent-de-Gosse

Secteur de Tartas

Routes fermées

- RD 110 entre Gousse et Saint-Jean-de-Lier

- RD 368 entre Préchacq et Goos

- RD 322 entre Yzosse et Saint-Vincent-de-Paul

- RD 70 entre Saint-Paul-les-Dax et Mees

Routes sous surveillance

- RD 229 entre lycée agricole et la RD 6

- RD 110 entre Vicq-d'Auribat et Onard

- RD 6 entre Tercis-les-Bains et Heugas - RD 322 Saugnac-et-Cambran

Secteur de Saint-Sever

Routes fermées

- RD 424 Castelnau-Chalosse