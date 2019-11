Intempéries : des centaines d'évacuations en cours en Provence

Var, France

Un violent épisode méditerranéen continue de frapper le Var et les Bouches-du-Rhône. Les deux départements sont placés en vigilance orange par Météo France pour risques d'orages et d'inondations. Plusieurs communes procèdent depuis ce samedi matin à des évacuations préventives car les cours d'eau ont atteint leur niveau d'alertes. Les plus importantes ont lieu sur les communes de Hyères et de Fréjus.

Au moins 600 personnes évacuées à Hyères, 150 à Fréjus

À Hyères, d'abord, c'est le quartier de l'Oratoire qui est concerné. Au total, 600 personnes ont du quitter leur domicile. Une centaine d'entre elles est prise en charge au forum du Casino ouvert par la Ville. La municipalité a pris les devant car elle redoute que le fleuve le Gapeau entre en cru. Son niveau n'a pas encore atteint les 3 mètres critiques et à 11h, il semblait se stabiliser. À Fréjus, c'est le fleuve l'Argens qu'on surveille. 150 personnes du quartier de la plaine ont été évacuées, toujours de manière préventive. Elles peuvent trouver du réconfort à la salle Jean Villain de Villeneuve. Des évacuations sont aussi en cours à Solliès-Pont, à Roquebrune-sur-Argens et à Roquevaire.