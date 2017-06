Intempéries en Isère : le point sur la circulation des trains

La circulation est fortement perturbée ce jeudi matin en Isère suite aux violentes intempéries d'hier soir. Les TGV au départ de Grenoble sont déviés par Chambéry. Pour les TER, une première voie a été dégagée permettant la reprise partielle de la circulation entre Valence, Grenoble et Lyon.

Ce matin, les TGV au départ de Grenoble partent à l’heure mais sont déviés par Chambéry avec un temps de parcours rallongé. Pour les TER, une première voie a été dégagée à 6h30 permettant une reprise partielle de la circulation sur les voies Grenoble/Lyon et Grenoble/Valence. La deuxième voie devrait être rétablie vers 8 heures. Le trafic restera perturbé jusqu'en milieu de matinée car il faut le temps de réacheminer le matériel qui a été bloqué

Sur la route, le seul axe majeur bloqué est la RD1532 (ex-nationale) entre Valence et Grenoble. Elle est coupée au niveau de St Quentin sur Isère au bec de l’Echaillon. Les déviations se font via Tulins, Veurey-Voroise et Moirans.

Hier, plusieurs centaines de voyageurs sont restés bloqués dans un TER et dans un TGV en provenance de Paris. Tous les passagers sont arrivés à Grenoble au plus tard à 23 heures, personne n'a passé la nuit dans les trains.

À lire aussi :

Un TGV Paris Grenoble immobilisé quatre heures sur les voies à Voreppe

Un automobiliste miraculeusement indemne après la chute d’un rocher de 500 kilos