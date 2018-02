Des centaines de poids lourds lorrains se retrouvent bloqués en région parisienne à cause des intempéries. De nouvelles mesures de restrictions sont en vigueur depuis 5 heures ce vendredi. Ce qui agace le secrétaire général de la FNTR en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges.

L'épisode neigeux qui touche la région parisienne depuis le début de la semaine n'est pas sans conséquence sur les entreprises lorraines de transport routier. Depuis 5 heures vendredi 9 février et jusqu'à midi ce samedi, des mesures de restriction et de stockage des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sont mises en place. Impossible pour eux d'accéder à Paris par l'A4 et la Nationale 4, ils doivent stationner sur des aires dédiées dans le département de la Marne.

En prévision de l'épisode neigeux qui arrive par l'ouest de la zone Est, des mesures de restrictions de circulation et de stockage des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sont mises en œuvre. Lire le communiqué de presse n° 4 pic.twitter.com/KNEFxZs2vI — COZ EST (@COZ_EST) February 9, 2018

"On peut comprendre les difficultés de mise en place des services de déneigement aux premiers instants de cet épisode neigeux mais on a du mal à comprendre aujourd'hui cette interdiction", explique Eric Mignon, secrétaire général de la FNTR (Fédération nationale des transports routiers) en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. "Avec les services météo qui avaient prévu ces intempéries et qui sont assez pointus et efficaces, je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à anticiper", s'agace-t-il.

600 à 700 euros de chiffre d'affaires par jour

Selon lui, plusieurs centaines de véhicules lorrains se retrouvent ainsi parqués en région parisienne. La FNTR estime à 60 millions d'euros de perte par jour l'impact de ces restrictions de circulation des poids lourds. "Aujourd'hui, un véhicule, c'est 600 à 700 euros de chiffre d'affaires par jour", souligne Eric Mignon. "Il y a aussi le coût induit pour les industriels ou les commerçants qui n'ont pas leur marchandise et qui ne peuvent pas ou produire ou fabriquer ou vendre".

Le transport n'a jamais été qu'un maillon d'une chaîne d'approvisionnement et aujourd'hui, c'est toute la chaîne qui vient de s'arrêter" - Eric Mignon

Les départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges comptent entre 300 et 350 entreprises de transports routiers. 80% d'entre elles adhèrent à la FNTR.