Intempéries : l'A86 inondée à plusieurs endroits, la circulation très difficile ce mardi en Ile-de-France

Journée compliquée sur les routes franciliennes ce mercredi. La pluie a entraîné l'inondation de la chaussée à plusieurs endroits sur l'A86, indique Sytadin, le site d'information routière en Ile-de-France.

ⓘ Publicité

La route est notamment inondée dans le secteur de Rueil-Malmaison. Dans le sens intérieur, deux voies de circulation sur trois sont fermées. Même chose en extérieur, au niveau de Nanterre. L'A86 est également inondée dans le secteur de La Courneuve, en intérieur. Une voie de circulation est neutralisée précise Sytadin.

De nombreux accidents se sont également produits sur les routes et autoroutes franciliennes rendant la circulation particulièrement chargée en ce milieu d'après-midi. A 15h30, Sytadin cumulait 227 kilomètres de bouchons, un niveau exceptionnel à cette heure-ci dans la lignée des embouteillages records constatés mardi matin: 653 km de bouchons enregistrés à 9h 00.

Capture d'écran Sytadin

La pluie a aussi perturbé le trafic dans les transports en commun notamment sur la ligne L du Transilien. Le trafic est interrompu entre Saint-Cloud et Garches de 16h00 à 20h00 en raison d'un affaissement de terrain lié aux fortes pluies indique la SNCF sur son site internet. Des navettes train sont mises en place entre Paris St Lazare et St Cloud et entre Garches Marnes la Coquette et St Nom la Bretèche.