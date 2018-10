Les pluies du début de semaine ont engendré des chutes de rochers et des glissements de terrain entre l'Estaque et Niolon (Bouches-du-Rhône). La circulation des TER de la ligne Marseille-Miramas est interrompue jusqu'au vendredi 19 octobre inclus. Des bus de substitution sont mis en place.

Marseille, France

C'est l'une des conséquences des fortes pluie de ce début de semaine dans les Bouches-du-Rhône. Aucun train régional ne circulera entre Marseille et Miramas, par la ligne de la Côte Bleue, jusqu'au vendredi 19 octobre inclus.

Les conditions climatiques ont en fait fragilisé la paroi rocheuse située en bord de la voie ferrée entre l'Estaque, au nord de Marseille, et Niolon. Plus de 30 mètres cube de roches se sont décrochés de la paroi et sont tombés sur et à proximité des rails.

Une expertise a par ailleurs révélé des zones de fragilités : de nouvelles chutes de rochers et des glissements de terrain depuis cette paroi haute de 50 mètres sont possibles. Des travaux sont donc nécessaire pour sécuriser la zone. "Il va falloir purger et évacuer les matériaux avec des techniques de micro-minage, explique le directeur territorial PACA de SNCF Réseau, Jacques Frossard. Ensuite on va conforter la paroi rocheuse et on devra probablement faire des réparations d'infrastructures. Tout ça va prendre une dizaine de jours."

Pendant toute la durée du chantier, si vous devez circuler entre les deux villes, des bus de substitution sont à votre disposition. "Le plan de circulation a été bouclé mercredi soir et les premiers bus ont été mis en place ce jeudi matin". Les horaires et gares desservies par ces cars sont disponibles sur et le compte Twitter et le site TER PACA.