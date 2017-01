Intempéries-perturbations dans les transports en commun franciliens

Beaucoup de perturbations ce vendredi matin dans les transports en commun en Ile-de-France. Le RER D est interrompu dans les deux sens entre la Ferté Alais et Malesherbes en raison de chutes d'arbres.

Les conséquences du très gros coup de vent qui a traversé une partie de l'Ile-de-France, on les retrouve essentiellement dans les transports en commun.

A 8h, le RER D était interrompu dans les 2 sens entre la Ferté Alais et Malesherbes en raison de chutes d'arbres. Rien également sur la ligne P entre Esbly et Crécy-le-Chapelle. La ligne J est très ralentie. Des trains sont supprimés entre Gisors et saint-Lazare. Le traffic est très perturbé entre Paris et la Picardie, les TER circulent très mal.

Le ligne H, toujours en raison de chutes d'arbres sur les voies est stoppée dans les deux sens entre Pontoise et Creil. Enfin les lignes 5 et 6 du tramway sont très ralenties.