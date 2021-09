Plusieurs routes départementales du Cantal sont fermées suite aux intempéries de ce mardi, les travaux pourraient prendre plus d'une semaine.

Intempéries : plusieurs routes fermées dans le Cantal suite à des éboulements et des coulées de boue

Une véritable montagne de cailloux. Suite aux intempéries de ce mardi 14 septembre, un passage de la D680 est entièrement enseveli sous des pierres et des débris entre le Puy-Mary et Falgoux.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les travaux pour rouvrir la route pourraient prendre "une semaine ou plus" selon Marc Delort, le directeur de la gestion du territoire du Cantal : "Impossible de dire exactement combien de temps ça va prendre, mais _il y a des gros dégâts et il faut déjà qu'on enlève les débris pour voir si l'ouvrage n'est pas endommagé en-dessous. Ca va être des gros travaux, sur une zone difficile d'accès en plus_."

La route départementale 680 entre Néronne et Salers. - Départemental du Cantal

La D262 et la D37 elles aussi impactées

Deux autres départementales sont bloquées suite à ces intempéries : la D37 entre Sainte-Eulalie et Saint-Martin-Valmeroux, suite à un petit éboulement, la circulation devrait reprendre normalement "sous une semaine", et la D262 à hauteur du Claux, où des travaux plus importants vont devoir être menés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De nombreux records de précipitations en 24 heures ont été battus ce mardi 14 septembre, avec notamment 151mm à Salers.