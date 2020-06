Intempéries : trafic SNCF perturbé sur les axes Caen-Cherbourg et Caen-Granville

Le trafic ferroviaire est perturbé ce mercredi après-midi entre Caen et Granville et entre Caen et Cherbourg. La gare de Lison est inondée à cause des orages qui touchent la région. Une intervention des pompiers est en cours. Des bus de substitution sont mis en place.