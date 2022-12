Intempéries : une centaine d'agents départementaux sur le pont pour sécuriser les routes d'Ille-et-Vilaine

Les prévisions météo annonçaient beaucoup de verglas sur la route ce mercredi 14 décembre au matin, en Ille-et-Vilaine, mais le pire a été évité. Sur les routes, la température n'est pas descendue en-dessous de zéro. Les pluies verglaçantes n'ont pas provoqué d'importantes zones de verglas sur la chaussée, et la centaine d'agents départementaux ont salé les portions dangereuses comme l'explique Stéphane Lenfant, Vice-Président délégué aux mobilités, aux infrastructures et au ferroviaire du département d'Ille-et-Vilaine, invité de France Bleu Armorique, ce mercredi 14 décembre.

France Bleu Armorique : Quel est le dispositif du département lorsque le risque de neige et de verglas est important ?

Stéphane Lenfant : Tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle le dossier de viabilité hivernale. On prévoit qu'on puisse intervenir partout sur le territoire. Il faut savoir qu'il y a plus de 1910 kilomètres de routes qui sont sur sous surveillance et une possibilité d'intervenir 24h sur 24 pendant toute la période hivernale, sur 690 kilomètres en Ille-et-Vilaine. On assure un certain nombre d'axes dont Rennes-Redon ou Rennes-Anjou, Rennes-Saint-Malo, mais aussi des transversales, notamment Louvigné-du-Désert, Fougères, Vitré jusqu'à Martigné-Ferchaud. On prend en compte toutes les routes qui sont supérieures à 7 500 kilomètres pour pouvoir assurer une bonne desserte sur l'ensemble du territoire bretillien.

Pour couvrir une telle surface, il faut combien de personnes ?

Il faut une centaine d'agents. On a treize équipes au total sur le département d'Ille-et-Vilaine. Tout ça est lié avec notre organisation, entre nos centres d'exploitation routière un peu partout sur le territoire. C'est treize patrouilleurs et beaucoup d'agents qui vont intervenir avec les saleuses. A partir du moment où il y a une alerte, on fait intervenir les patrouilles. Les patrouilleurs jouent un rôle essentiel dans le dispositif, ils sont là pour pouvoir déclencher un certain nombre d'interventions. Il y a les 690 kilomètres sur lesquels on va intervenir dès qu'on a une alerte. Tout le reste va être en surveillance et on va déclencher la présence des agents avant 6h du matin, pour qu'ils puissent être là à 6h et faire en sorte que de 6h à 20h, sur les 1 220 kilomètres qui restent, on puisse intervenir au cas en cas de situation difficile.

Combien coute ce dispositif au département ?

Il y a eu à peu près 150 tonnes de sel utilisées, c'est à peu près 10 000 €. Et le temps de présence des agents, plus le système d'astreinte, c'est à peu près 10 000 € pour le département un. Donc 20 000 € pour une alerte comme ce qui s'est passé hier soir.