INTEMPERIES : Vienne et Deux-Sèvres: des problèmes de circulation ce matin

Un peu de neige en Sud-Vienne avec un Poids Lourd en travers sur la N10 des déviations sont mises en place, une voie a été libérée dans le sens Angoulême-Poitiers. Du verglas en Deux-Sèvres où le ramassage scolaire n'est pas assuré.

Du verglas sur les routes principales et réseaux secondaires. Les traitements par sel et sable ont débuté tôt ce matin, attention quand même dans les Deux-Sèvres les transports scolaires sont suspendus et les gendarmes recommandent carrément de laisser la voiture au garage. Des Poids Lourds sont parfois en travers comme à Chaunay dans le Sud Vienne. Autres soucis sur la RN 147 dans le sens Limoges-Poitiers à hauteur du rond point du CHU où la circulation est déviée car un camion est en mauvaise posture un peu plus loin au rond point de la Folie après Buxerolles.