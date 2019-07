Intercités Clermont-Paris : 17 heures de trajet dans un "four à pizza"

Nevers, France

Ils se souviendront bien longtemps de ce trajet. Les 230 passagers ont embarqué ce jeudi, dans un train au départ de la gare de Clermont-Ferrand. Au départ, comme si c'était déjà écrit d'avance, il avait déjà 55 minutes de retard. Mais le train n°5982 n'atteindra jamais Paris. À près de 50 kilomètres de Nevers, dans la Nièvre, il se retrouve bloqué. La SNCF explique qu'un orage a entraîné "la chute d'arbres sur les câbles d'alimentation électrique situés au-dessus des voies". Les trains ont tous été perturbés au départ de la gare de Nevers. Celui venant de Clermont a été bloqué en pleine voie.

"Les gens se sont dit "on ne sortira jamais de ce four à pizza" - Un passager

Les agents de la SNCF devait déblayer les voies. Mais l'intervention a pris plus de temps que prévu. "L'intervention a été rendue compliquée par les arbres tombés sur les caténaires" explique la communication de la SNCF. La décision a été prise de rapatrier le train à Nevers. "On nous a distribué des bouteilles d'eau et les pompiers sont montés à bord" explique Charles, un des passagers du train. "Mais on avait pas de climatisation, donc pas d'air. Juste les petites fenêtres du train qui filtrait l'air" raconte le jeune homme. L'ambiance est alors calme dans le train.

Vers minuit, une lueur d'espoir jaillit : une locomotive diesel doit arriver pour acheminer le train à Nevers. Mais ce transfert prend beaucoup de temps, ce qui a tendu un peu l'atmosphère déjà chaude dans le train.

La SNCF plaide l'incident "exceptionnel" et les "intempéries imprévisibles"

Lorsque le train arrive à Nevers, les passagers ne sont pas au bout de leur peine. Accueillis "par des plateaux repas" selon un passager, ils ne repartiront qu'à 7 heures du matin, dans le train Clermont-Paris parti de 5h19 à Clermont-Ferrand. Gérald, passager et habitué de la ligne, souligne néanmoins que "les agents ont fait le mieux possible, mais qu'ils étaient impuissants." Leur train a finalement fait un détour par Vierzon avant d'arriver à Paris vers 11h.