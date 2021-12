Interdiction de boire et de manger dans les transports : comment va s'appliquer la règle

Fini le sandwich ou le café acheté en wagon-bar. À partir du lundi 3 janvier, il sera interdit de boire et de manger dans les transports collectifs, et ce même pour les trajets longue distance. Cette interdiction fait partie des annonces du Premier ministre, le 27 décembre, pour tenter d'endiguer la cinquième vague de l'épidémie de coronavirus. Si l'interdiction de boire et de s'alimenter semble être une simple modalité pour les courts trajets, comme les transports en commun, la mesure paraît plus difficile à mettre en place dans les TGV ou dans les vols intérieurs de longue distance.

Quels sont les trajets concernés ?

Cette nouvelle règle devra s'appliquer sur tous les trajets en avion ou en train, qu'ils soient de courte ou de longue distance. Cela vaut ainsi pour les TGV mais aussi pour les vols intérieurs. On attend encore des précisions de la part du ministère des Transports, car la question se pose autour des trajets de très longue durée, comme pour les vols reliant la métropole à la Martinique ou la Réunion - trajets qui peuvent prendre parfois plus de dix heures, sans escale.

Qu'aura-t-on le droit de faire ?

À compter de ce lundi, il faudra rester assis à sa place dans le train, avec son masque porté tout le long du trajet. "Sur les trains longue distance, les wagons-bars seront fermés", précisait mardi le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Les voitures bars avaient déjà baissé leurs rideaux du 16 mars au 4 juillet 2020, puis du 2 novembre 2020 au 9 juin 2021 dans les TGV. Concernant les avions, pour le moment aucune précision n'a été apportée, Air France préférant "attendre la publication du décret ministériel et de ses directives" pour "voir quelles modifications faire sur l'organisation du service proposé à bord". Au début de la crise sanitaire, la compagnie aérienne avait suspendu les services de boissons et de repas à bord de ses liaisons en métropole et vers la Corse.

"Le virus accélère, et nous devons aussi accélérer sur tous les gestes et les mesures qui permettent de se protéger individuellement et collectivement", Jean-Baptiste Lemoyne

Le gouvernement prévoit aussi d'étendre l'obligation du port du masque aux enfants de moins de 11 ans. Jusqu'à présent, seuls les plus de 11 ans doivent se masquer dans les transports en commun, mais "il y aura très certainement un alignement de l'âge pour les 5 ans et plus", a affirmé Jean-Baptiste Djebbari. Le ministre des Transports a justifié cette extension par la forte progression du virus et de son variant Omicron chez les plus jeunes : "Les enfants font circuler le virus, il faut les protéger eux-mêmes et protéger les personnes avec lesquelles ils viendraient à voyager", a-t-il expliqué.

Y aura-t-il quelques tolérances ?

Cela ne veut pas dire qu'il faudra attendre d'être arrivé à bon port, notamment pour les trajets les plus longs. Il sera bien possible de boire et de manger pendant le trajet, pour peu que ça ne dure pas des heures, et ce notamment les enfants. "Il y aura un certain nombre d'assouplissements ici et là pour les enfants, et pour pouvoir boire de l'eau", annonce ce mercredi sur France Inter Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé du Tourisme et des PME. La règle sera ainsi appliquée "avec discernement" et bon sens.

Que risque-t-on en cas de transgression ?

Pour s'assurer que cette nouvelle règle soit respectée, des contrôles seront mis en place. "Toute mesure sanitaire qui sera inscrite dans les textes sera susceptibles d'être contrôlée", affirme le ministère des Transports. On ignore à ce stade les directives qui seront données aux contrôleurs ou agents de bord, mais l'on peut imaginer qu'elles seront semblables aux contrôles du port du masque.

Le masque est obligatoire dans les lieux publics, et donc les transports, depuis le 20 juillet 2020, sous peine d'une amende de 135 euros. Cette contravention pourrait donc être appliquée également pour le non respect de l'interdiction de nourriture et de boissons dans les transports dès la semaine prochaine.

Comment les règles seront-elles communiquées dans les transports ?

"On va évidemment faire beaucoup de pédagogie", a prévenu le ministre des Transports. Les différents opérateurs sont en train d'élaborer leurs diverses communications autour de la nouvelle règle. Île-de-France Mobilités travaillent sur de nouvelles annonces sonores. Le protocole sanitaire est déjà rappelé sur certaines lignes franciliennes du métro, du RER, ou dans les bus et tramway, notamment concernant le port du masque. Ces messages seront donc mis à jour, une fois les directives gouvernementales annoncées. De son côté, l'opérateur de transports publics Keolis, qui exploite des métros et trams à Lyon, Lille, Bordeaux et Rennes, dit aussi envisager des campagnes d'affichage et des annonces sonores.