Interdiction de manifester à Brest et Quimper contre de nouveaux blocages des cars Macron

Finistère, France

Des manifestations interdites autour des gares routières de Brest et Quimper du 2 au 6 janvier : le préfet du Finistère a pris un arrêté pour empêcher que des manifestants contre la réforme des retraites bloquent les départs des cars Macron, prisés par les voyageurs en cette période de grève à la SNCF.

Des blocages ont déjà eu lieu dans les deux villes, de façon "non déclarée", au niveau des dépôts de bus et gares routières les 23 et 30 décembre. Ce lundi, une quarantaine de personnes a par exemple retardé d'une heure les départs des cars à Brest. "Cette entrave délibérée à la circulation est de nature à mettre en danger les usagers et passants de ces zones de transit", estime Pascal Lelarge.

Le transport ou port d'objets pouvant constituer des armes va par ailleurs être interdit dans les périmètres indiqués.

Le périmètre interdit aux manifestants à Brest