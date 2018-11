Interdiction des voitures polluantes à l'intérieur de l'A86 : pas de sanction avant deux ans

Par Martine Bréson, France Bleu Paris et France Bleu

Le 1er juillet 2019, les voitures les plus polluantes (Crit'Air 5) ne seront plus autorisées à circuler à l'intérieur de l'A86. Mais les premières amendes tomberont au plus tôt dans 2 ans, a précisé ce matin le président de la Métropole sur France Bleu Paris.