Interruption du trafic SNCF dans l'Aude : reprise de la circulation estimée à mardi prochain

Après avoir annoncé provisoirement une reprise du trafic ferroviaire entre Castelnaudary et Narbonne (Aude) le samedi 26 novembre, la SNCF revoit ses plans. Sans surprise, les travaux pour remettre la voie endommagée en état prendront un peu plus de temps. Si tout va bien, les trains circuleront à nouveau entre Toulouse et le sud de l'Occitanie à partir de mardi prochain, le 29 novembre.

L'accident a eu lieu mercredi en fin d'après-midi en gare de Carcassonne. Un train de marchandises de 28 wagons est sorti de ses rails. Personne n'a été blessé mais les dégâts matériels sont conséquents. Les quais sont abîmés sur plusieurs centaines de mètres.

Plus aucun train ne circule entre Castelnaudary et Narbonne depuis mercredi soir. Cela impacte les trains régionaux (TER), des bus de substitution ont été mis en place dans l'Aude, mais aussi les navettes quotidiennes entre l'Aude et Toulouse qui desservent le Lauragais et le Sicoval qui ne sont que très peu à circuler en cette fin de semaine. Cela concerne aussi la ligne Intercités Bordeaux-Marseille et la ligne TGV Toulouse-Lyon.

En octobre-novembre 2019 déjà, à cause d'inondations près de Béziers , le trafic avait été interrompu pendant 34 jours entre Montpellier et Toulouse.