Interruption du trafic sur le RER B Nord ce week-end en Île-de-France

Aucun train ne circulera sur le branche nord du RER B ce week-end du 21 et 22 septembre, ni aucun train sur la ligne K du Transilien, pour cause de travaux.

Paris, France

Prenez vos précautions et vos dispositions si vous avez prévu de profiter des Journées du Patrimoine ce week-end à Paris ou dans le nord de la capitale et le tout en transports en commun : aucun train ne circulera du samedi 21 au dimanche 22 septembre inclus sur la branche nord du RER B ni sur la ligne K du Transilien entre Gare du Nord et Crépy-en-Valois dans l'Oise.

Aucun train vers l'aéroport de Roissy

Zéro train de la gare du Nord vers Mitry-Mory ou Claye-Souilly ni vers l'aéroport Charles de Gaulle, ni dans sens inverse vers Paris. C'est ce qui vous attend si vous êtes un usager du RER B. Toutes les gares de la branche Nord seront fermées ce week-end.

Des bus de substitution seront mis en place au départ de la gare Stade de France-Saint-Denis. Mais pour se rendre au Bourget ou à Drancy ou encore au Blanc-Mesnil, ça s'annonce plus compliqué : la SNCF suggère aux voyageurs de prendre le métro 5 jusqu'à Bobigny-Pablo Picasso puis emprunter les lignes de bus régulières.

Pour ceux qui veulent rejoindre l'aéroport de Roissy, la SNCF vous conseille de prendre le RER D, descendre à la gare Stade de France- Saint-Denis et prendre enfin un bus. Durée du trajet : 40 minutes, en théorie.

Retrouvez toutes les infos sur les bus de substitutions et les itinéraires bis à emprunter ce week-end > ici.

Interruption du trafic sur le RER B Nord le week-end du 21 au 22 septembre 2019 - Transilien.com

Un week-end, plusieurs chantiers

Cette interruption totale du trafic est due à plusieurs chantiers prévus par la SNCF : des travaux de modernisation (changements de caténaires, aiguillages) pour améliorer les infrastructures du RER B, des travaux de raccordement pour le CDG Express, la ligne qui doit relier d'ici fin 2025 la gare de l'Est à l'aéroport de Roissy. Enfin, c'est sans doute le plus gros morceau prévu durant ces deux jours : l'interconnexion entre la gare de Sevran-Livry (Seine-Saint-Denis) et la future ligne 16 du métro. Il s'agit de créer un souterrain pour relier le RER B au futur métro. Au total, cette gare ne sera pas desservie pendant 7 week-ends jusqu'à la fin de l'année pour réaliser cet ouvrage.