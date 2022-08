INTERVIEW - Comment expliquer la série d'accidents mortels sur les routes du Nord Franche-Comté ?

Trois accidents routiers qui ont provoqué la mort de cinq jeunes en à peine un mois dans le Nord Franche-Comté, et un schéma qui se répète : une seule voiture en cause, une sortie de route et un choc extrêmement violent et mortel.

Pour tenter de comprendre les raisons de cette série noire, Nicolas Wilhelm s'est entretenu avec le capitaine Vincent Morel, commandant de l'Escadron Départemental de sécurité routière de Haute-Saône, qui est lui même intervenu sur l'un de ces accidents.

Retour sur cette interview.

Bonjour Capitaine Morel. Est-ce qu'on est de moins en moins prudent sur les routes cet été?

On constate effectivement un relâchement au niveau des comportements sur la route. Ça nous interpelle parce que l'on ne peut pas rejeter la faute sur quelqu'un d'autre dans les derniers accidents observés, c'est vraiment le conducteur du véhicule qui est en cause et qui a fait une erreur.

Les jeunes, en particulier, n'ont plus conscience du danger au volant aujourd'hui.

On remarque que cet été, le premier de réelle liberté après deux ans de covid et de confinement, est un peu compliqué.

Peut-être que certains jeunes se sentent un peu plus libres, sont un peu plus de sortie, sont un peu moins conscients du danger sur la route. Ceux qui ont moins de 20 ans particulièrement, car ils n'avaient pas le permis avant le covid.

Maintenant qu'ils l'ont, ils veulent profiter comme tous les jeunes, se disent qu'ils peuvent enfin s'amuser. Certaines fêtes communales, qui n'avaient pas eu lieu pendant deux ans, ont repris cet été. Il y a eu quelques festivals, quelques soirées barbecue, et cetera. Les jeunes sont un peu plus libérés que les deux années précédentes.

Ce qui explique aussi parfois la présence d'alcool et de stupéfiants dans les analyses toxicologiques.

On constate de plus en plus de dépistages positifs aux stupéfiants, ce qui n'était pas le cas lors des derniers accidents mortels. Les jeunes sont de plus en plus consommateurs de stupéfiants, principalement de cannabis.

Quels messages peut-on adresser aujourd'hui aux jeunes conducteurs ? Parce que ce sont malheureusement des jeunes qui sont morts.

On demande à chaque conducteur, à chaque jeune, un sursaut de conscience, on ne fait pas tout ce qu'on veut sur la route, cela crée des drames et des familles en deuil.

Dès qu'il faut prévenir les familles de ces morts, c'est vraiment très compliqué. Les patrouilles locales sont obligées d'aller frapper au milieu de la nuit chez les parents en disant "voilà, on a un drame". C'est dur d'imaginer toutes les répercussions que ces paroles vont avoir pour les familles.

Un soutien psychologique est mis en place et on fait preuve de psychologie, au niveau de la gendarmerie, pour annoncer ce genre de terrible nouvelle.