De nouveaux changements sur le réseau de bus Tango à Nîmes

Un mois après la réorganisation de la circulation des bus à Nîmes, la métropole a annoncé des modifications ce mardi face aux inquiétudes des usagers.

Moins de bus, plus du tout le dimanche dans certains quartiers, et plusieurs arrêts supprimés : la réorganisation de la circulation des bus à Nîmes, il y a un mois, ne fait pas que des heureux. Plusieurs pétitions ont été lancées. Le collectif "Tango pour tous" qui rassemble des usagers, des associations et des partis politiques comme le PC et Europe écologie les verts prévoit de manifester à nouveau le samedi 14 janvier.

Pour répondre aux inquiétudes des usagers, Yvan Lachaud, a annoncé des modifications ce mardi. lnvité de France Bleu Gard Lozère, le président de l'agglomération de Nîmes Métropole a confirmé que les bus des lignes 7, 9 et 10 circuleront de nouveau le dimanche. La desserte avait été supprimée.

Les nouveaux tarifs maintenus

La circulation au Mas-de-Ville a également été revue. Depuis un mois, les bus passaient moins fréquemment. Pour compenser, la ligne 32 va désormais emprunter par le boulevard Talabot. Cela doit permettre de faciliter les connexions avec les lignes structurantes du réseau, la 2 et la 3.

En revanche, tout n'est pas réglé dans le quartier Pissevin, où sept arrêts ont été supprimés. Les riverains réclament notamment que la ligne 3 passe par la rue Utrillo. L'Agglo propose aux usagers d'emprunter la ligne 8 pour ensuite rejoindre la 3.

Quant aux nouveaux tarifs - 1,30 euro au lieu d'1,20 euro pour un ticket à l'unité et 1,60 euro pour un ticket rechargeable - ils ne seront pas modifiés.