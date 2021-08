Les lignes de bus transversales, un "changement fort du réseau toulousain" selon le président de Tisseo

D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire si Tisseo a retrouvé sa fréquentation d'avant crise ?

On reste à -15%. C'est pas si mal, et c'est un des meilleurs chiffres de France. On sait que la rentrée va s'accompagner de mouvements. Les étudiants reviennent cette fois-ci. Les cours ont lieu en présentiel, et donc on espère rattraper les chiffres de 2019 puisque c'était une année exceptionnelle où le réseau Tisséo avait augmenté de 8% sa fréquentation.

Vous parlez de chiffres : 35% de pertes financières l'an dernier. Pour l'instant, combien de pertes ?

On est sur une perte difficile à évaluer à ce stade. Parce qu'on étant en milieu d'année, on fait toujours une évaluation annuelle. Mais on est sur une perte qui est de l'ordre de 15 millions d'euros pour le moment. Mais il y a des chiffres encourageants : le chômage n'a pas augmenté, la fiscalité des entreprises demeure et on a des signes de reprise sur plusieurs niveaux. Les bus reprennent mieux que le métro. C'est normal puisque les bus vont chercher des gens qui sont souvent des gens qui n'ont d'autre choix que les transports en commun.

Pour retrouver votre clientèle, vous mettez en place des nouveautés, notamment le métro jusqu'à 3 heures du matin les jeudis soirs. Il y avait une forte demande là dessus ?

C'est un peu une spécialité toulousaine. On était les premiers à faire ça le vendredi et le samedi. Mais un Toulousain sur quatre est un étudiant, donc ça donne une couleur à la ville tout à fait importante. On le voulait depuis le début du mandat, ça avait été annoncé : ajouter un troisième soir à 3h du matin. C'est le cas. Ça participe à la relance des transports en commun.

Autre nouveauté : une nouvelle ligne de bus (la 25), qui va relier l'Oncopole à Colomiers en passant par Tournefeuille et Basso Cambo. C'est comme ça que vous allez désencombrer l'avenue Eisenhower notamment ?

C'est une étape importante dans le système Tisséo parce que notre réseau était en étoile, et on commence à lancer de grandes transversales. Cette ligne, elle n'est pas neutre. C'est une transversale qui participe à la ceinture sud, c'est à dire qu'elle part de Colomiers et elle va jusqu'à l'Oncopole. Et depuis l'Oncopole, elle se connecte sur le futur téléphérique. De l'autre côté, on aura une ligne équivalente, ce qui nous amènera jusqu'à Montaudran.

Vous êtes confiant ? On va réduire les bouchons comme ça ?

Oui, je crois. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes obligé d'aller en centre ville quand vous voulez aller d'un point à l'autre. L'enjeu de ces transversales, c'est ça. Il y en aura d'autres, comme le Linéo 12 Borderouge-Montaudran en passant par La Cité de l'Espace. Ca sera l'an prochain ou dans deux ans. Et puis la troisième ligne de métro qui sera la grande transversale. C'est un changement fort du réseau toulousain. On était sur des pénétrantes. On est désormais sur des grandes transversales qui offrent de nouvelles possibilités.

Le téléphérique, vous avez une date à nous donner? Quand est ce qu'on pourra monter pour la première fois à l'intérieur ?

On l'a présenté mi-juillet déjà et on veut terminer les tests à blanc. Et ensuite, fin décembre début janvier, on attend de savoir à quel moment ces tests seront concluants. Ces tests qui détermineront la date finale.

Les tarifs Tisséo ont augmenté au 1er juillet. 90 centimes de plus chaque mois pour les jeunes et les retraités avec la gamme solidaire. L'abonnement tout public augmente, lui, de 6 %. C'est pas étonnant quand même, après une crise sans précédent qu'on vient de passer, d'augmenter ses tarifs ?

Ça faisait deux ans que nous n'avions pas augmenté les tarifs, justement pour tenir compte de cette crise. Après, vous savez, les gens, ils demandent deux choses. Ils demandent des tarifs et ils demandent du service. Comment on fait pour maintenir une croissance du service ? Si on coupe les ressources chaque année, Tisséo augmente ses tarifs. Ce n'est pas nouveau. Une somme qui est équivalente à peu près à l'inflation. On est dans ces eaux là. Ça reste un des réseaux les moins chers de France pour les étudiants. Un service fort pour un ticket qui n'a pas d'équivalent en France. Allez voir ce qui se passe à Paris. Vous payerez moins le double.

La future troisième ligne de métro entre Colomiers et Labège est prévue pour 2028. C'est toujours tenable après l'énorme crise qu'on vient de passer ?

Oui, mais elle a été décalée de deux ans. L'enjeu c'est de pouvoir dérouler le dispositif technique. On vient de terminer les études d'avant projet, on va préparer les appels d'offres. 2023 sera la grande année d'ouverture du chantier puisqu'on aura quarante chantiers en même temps qui seront dispersés sur la ville pour une baisse de ces chantiers à partir de 2026.