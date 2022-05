INVITÉ - L'abandon du projet Funiflaine est un "crève-cœur" pour Martial Saddier

Il y a presque un an, Laurent Wauquiez, Christian Monteil et Martial Saddier (sur la photo) signaient le contrat de concession de Funifalaine et s'auto-félicitaient d'une réussite historique.

C'était un secret de polichinelle depuis plusieurs mois... Le projet d'ascenseur valléen Funiflaine est abandonné. Le syndicat mixte Funiflaine, maître d'ouvrage de l'opération, l'a annoncé mardi par voie de communiqué.

Pourtant c'ets en grande pompe que le contrat de concession avait été signé il y a un an et le chantier annoncé pour l'année prochaine. France Bleu Pays de Savoie reçoit le président du conseil départemental de Haute-Savoie, Martial Saddier, ce mercredi, pour s'en expliquer.

Qu'est ce qui explique qu'après des années d'études et de concertation, ce projet d'ascenseur entre Magland et Flaine soit abandonné ?

Martial Saddier : Je ne sais pas si on peut parler d'abandon parce qu'à titre personnel, j'ai tellement mis d'énergie dans ce projet depuis 20 ans, que j'ose espérer qu'il se fera un jour ! Mais le contexte aujourd'hui, administratif et technique, fait que le dossier a pris beaucoup de retard. Et puis, le contexte que chacun connaît, celles et ceux qui nous écoutent, sur la hausse des matières, l'incertitude, la hausse des taux d'intérêt, etc etc. Aujourd'hui, le surcoût qui est annoncé sur l'appareil rend absolument infaisable à court terme cet appareil. La raison ? Malheureusement pour moi, c'est un crève cœur que les élus aient pris la décision de suspendre en l'état la réalisation de cet appareil.

Quel était le coût de ce projet aujourd'hui ? Sachant qu'il était estimé à 80 millions d'euros au départ ?

C'était un projet qui était estimé autour de 80 millions d'euros. Si on rajoute tous les achats, les dessertes, les parkings, etc, c'est un projet qui frôlait à peu près 100 millions d'euros. Et aujourd'hui toutes celles et ceux qui nous écoutent, même les particuliers qui essayent d'acheter une machine à laver, tout le monde voit bien les factures d'énergie. Toutes les communes qui font des appels d'offres aujourd'hui, raisonnablement, on a des surcoûts qui tournent autour de 30 %. Vous faites un petit calcul rapide : 30 % à rajouter à cette somme ! Tous les partenaires sont d'accord pour dire que c'est absolument pas possible d'aller trouver 30% d'argent supplémentaire sur une telle somme d'argent. Donc, encore une fois, moi je reste persuadé que c'est un projet génial. Je reste persuadé qu'il est indispensable. Je reste persuadé qu'il se fera un jour, mais sous quelle forme, je ne sais pas. En tout cas, à court terme, ce n'était pas possible. Donc malheureusement, nous avons décidé d'arrêter le projet en l'état.

Le projet, normalement, devait aboutir en 2025 et retirer 85.000 voitures par an et 500 camions. Quelles autres solutions, dans le court et moyen terme, pour retirer les voitures de la route ?

Il y a une route unique pour monter. Donc, il y a d'autres solutions parce qu'il y a d'autres accès à la station. Mais je pense que ce qu'il faut surtout espérer pour tout le monde, c'est que la conjoncture internationale se calme, que l'économie mondiale se pose un petit peu. Et puis, dès qu'il y aura une éclaircie, peut-être que ce projet repartira ? En attendant, on va essayer de faire au mieux avec les accès diverses et variés aux grands massifs.

Ce n'est sans doute pas le seul projet qui va être interrompu. Le conseil départemental de Haute-Savoie va mettre en sommeil d'autres projets à cause de cette hausse des coûts des matières premières ?

Le conseil départemental de la Haute-Savoie fait ce que font, je crois, tous les maires de France, toutes les régions, toutes les intercommunalités comme tous les particuliers. Aujourd'hui, on est tous en train de regarder notre budget et on voit bien que avec 100 hier, on fait 70 aujourd'hui. Il n'y a pas de miracle, on ne peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Donc, je pense qu'il y a une logique de prudence et d'analyse de nos situations respectives qui est en train de se mettre en place. Et donc on est en train de se reconcentrer sur ce qui est vraiment indispensable. J'ai treize collèges à construire, ça, c'est sûr et certain que je n'arrêterai pas la construction des treize collèges. Si j'ai 30 % de surcoût sur les treize collèges par rapport à ce qui était prévu il y a un an, il faudra bien que je trouve les moyens de financer les 30 % de ce coût supplémentaire sur les collèges, parce qu'il n'est pas question que j'arrête les collèges, la rénovation des Ehpad, la rénovation des établissements pour le handicap ou encore d'autres infrastructures comme les pistes cyclables. Ça s'appelle faire des choix et des priorités. C'est ce que nous sommes en train de faire.

Ça veut dire plus d'emprunt ou ça veut dire que vous allez renoncer à certains projets pour le prochain budget ?

L'équilibre, c'est l'équilibre. Les décisions ne sont pas prises, mais je pense qu'on fera des emprunt. C'est une nouveauté en ce qui concerne le conseil départemental de la Haute-Savoie. Mais au delà de l'emprunt, vu l'importance des surcoûts, il faudra aussi qu'on revoit la voilure et peut-être qu'on soit plus raisonnable sur certains projets. Recalibrer. J'ai commencé à faire des projets moins chers. On n'est pas habitué en Haute-Savoie, mais il va falloir qu'on apprenne. Et puis peut être qu'il va falloir non pas annuler, mais peut-être hiérarchiser un peu plus. Vraiment passer en priorité ce qui est indispensable. Et encore une fois, je prends l'exemple des collèges à bon escient. Pour moi, c'est une priorité qu'il n'est pas question de décaler. Si je veux maintenir le cap sur la construction et la rénovation des collèges : j'ai un milliard sur la table en Haute-Savoie pour la construction de treize nouveaux collèges et la rénovation énergétique de 17 autres. Dans la mesure où j'ai 30 % de surcoût, et bien ça veut dire qu'en bon gestionnaire, il faut que je fasse des arbitrages ailleurs.