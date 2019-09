Ironman 70.3 de Nice : conseils pratiques pour se déplacer et stationner

Nice, ville hôte pour le Championnat du monde Ironman 70.3, prévoit une circulation et un stationnement modifiés principalement ce week-end des samedi 7 et dimanche 8 septembre 2019.

Nice, France

Ce week-end du 7-8 septembre est organisé pour la première fois en France et à Nice l'Ironman 70.3. Les meilleurs athlètes nationaux et internationaux vont s'élancer dans les eaux claires de notre Grande Bleue pour effectuer un parcours de 1,9 km décomposé en deux boucles. Puis, ils parcourront à vélo l’ascension du col de Vence et évolueront au cœur de l’arrière pays niçois pour réaliser une boucle en vélo de 90,1 km. Ils finiront par la traditionnelle course à pied le long de la promenade des Anglais.

Pour assurer la sécurité de toutes et tous, athlètes, staff ou spectateurs, Nice met en place un dispositif de sécurité et ferme certains axes à la circulation.

Les principales fermetures concernant Nice Centre

A Nice Centre de vendredi 6 septembre 23h59 au dimanche 22h.

Sont fermés à la circulation :

les Chaussées nord et sud de la Promenade des Anglais entre le boulevard Gambetta et l’avenue Max Gallo.

le Tunnel du Congrès.

l'Avenue de Verdun entre l’avenue de Suède et la Promenade des Anglais.

mais également la rue Gustave V entre la rue Gabriel Fauré et la Promenade des Anglais.

.

Tous les axes perpendiculaires donnant accès à la Promenade des Anglais (entre Gambetta et Max Gallo) sont mis en impasse et tous les axes centraux de la Promenade des Anglais entre Gambetta et Max Gallo sont fermés.

A Nice Centre de samedi 00h (matin) à 18h30 et le dimanche de 3h00 à 22h00.

Sont fermés à la circulation :

les Quai des États-Unis et quai Rauba Capeu depuis la place Guynemer à l’exception des véhicules sortant de la rue des Ponchettes qui seront dirigés vers le port par la place du 8 Mai. Les riverains et maraîchers sont autorisés à accéder au Vieux-Nice par le porche Jules Gilly jusqu’à 5h00.

l'avenue Max Gallo, entre la Promenade des Anglais et la place Masséna.

l’accès au tunnel Liautaud par l’avenue Max Gall

.

La chaussée nord du Quai des Etats-Unis, une portion de la place Guynemer / avenue Max Gallo seront rendus à la circulation, du samedi 7 septembre dès 18h30 jusqu'à 3h00 du matin, dimanche 8 septembre. Pareillement, tous les axes perpendiculaires donnant accès au Quai des États-Unis sont mis en impasse.

Plan des restrictions Nice centre - Ville de Nice

Les principales fermetures concernant Nice - Promenade des Anglais

Est fermée à la circulation, le samedi 7 septembre de 02h00 au dimanche 8 septembre à 20h00 la chaussée Nord de la Promenade des Anglais, de l'avenue des Grenouillères au boulevard Gambetta.

Tous les axes perpendiculaires donnant accès à la promenade des Anglais (entre Grenouillères et Gambetta) sont mis en impasse. Tous les axes centraux de la promenade des Anglais entre Grenouillères et Gambetta sont fermés.

Sont fermés à la circulation, le samedi 7 septembre de 02h00 à 18h30 et le dimanche de 04h00 à 20h00 : la chaussée Sud de la Promenade des Anglais, de l'avenue des Grenouillères au boulevard Gambetta, ainsi que le Tunnel de Magnan.

La chaussée Sud de la Promenade des Anglais pour ceux qui se dirigent vers le centre - ville de Nice, ainsi qu'une portion de l'avenue des Grenouillères/Gambetta et le Tunnel Magnan seront rendus à la circulation, du samedi 7 septembre dès 18h30 jusqu'à 04h00 du matin, dimanche 8 septembre.

Plan des restrictions - Ville de Nice

Les principales fermetures concernant l'Ouest de Nice / Aéroport.

Samedi 7 septembre de 06h30 à 15h00 et Dimanche 8 septembre de 06h30 à 15h30, vous ne pouvez pas circuler aisément dans le secteur Nice Ouest / Aéroport.

Tous les axes perpendiculaires donnant accès à la chaussée Sud entre le Pont Napoléon III et Grenouillères dont les liaisons avec le boulevard Georges Pompidou et l’Aéroport, seront fermés. Pareillement pour les accès au Pont Napoléon III et la chaussée Sud de la Promenade Corniglion Molinier jusqu’au point de demi-tour des coureurs au niveau du parc Phoenix.

Les restrictions de la circulation dans le secteur Nice Ouest Aéroport - Ville de Nice

Les conseils pratiques pour vous déplacer

Pour traverser Nice, il vous est conseillé d'emprunter la voie Pierre Mathis ou de privilégier les déplacements en transport en commun, notamment les lignes 1 et 2 du tramway.

Notez que pour les déplacements à vélo, les pistes cyclables de la Promenade des Anglais et Promenade Corniglion Molinier de la sortie du terminal 1 de l’Aéroport jusqu’à l’avenue de Verdun seront fermées à la circulation. Cette restriction prend effet les samedi 7 septembre et dimanche 8 septembre, de 5h00 à 20h00.

Les accès au Vieux Nice modifiés

L’accès au Vieux-Nice s’effectue par la descente Crotti et la sortie par la descente Crotti ou la descente A. Escoffier ou la rue des Ponchettes (vers le Port), du vendredi 6 septembre à 23h59 au dimanche 8 septembre à 22h00.

Les accès et les sorties de l'Aéroport modifiés

Les accès et sorties par la Promenade des Anglais sont fermés. Les accès et sorties de l’Aéroport se font uniquement par les M6007 et M99, la Digue des Français (Voie sur berge), de 06h30 à 15h00 ( samedi 7 septembre) et de 06h30 à 15h30 ( dimanche 8 septembre)

En dehors des ces périodes toutes les entrées et sorties sont disponibles. Si vous le pouvez privilégier la ligne 2 du tramway.

Les stationnements interdits

Tous les parcs auto restent ouverts à l’exception du parking Sulzer et du parking Ferber qui seront impactés par des restrictions d’accès.