Isère : l'autoroute A48 coupée "pour une durée indéterminée" entre Bourgoin-Jallieu et Voiron

Grenoble, France

Les difficultés ont commencé en début de soirée, samedi 2 février, sur l'autoroute A48 entre Bourgoin-Jallieu et Grenoble en Isère. En raisons d'importantes chutes de neige, la montée du col de la Rossatière a été particulièrement pénible pour certains automobilistes qui sont restés bloqués. Une trentaine d'entre eux étaient encore arrêtés sur la chaussée, vers 2 heures et demi du matin.

Autoroute coupée dans les deux sens

Par conséquence, la préfecture de l'Isère a décidé "d'interdire la circulation de tous les véhicules, dans les deux sens de circulation, (...) pour une durée indéterminée". L'axe concerné par cet arrêté se situe entre le noeud A48/A43 à Coiranne et le noeud A48/A49 à Voreppe.

Neige A48 vers Grenoble après Bourgoin Jallieu : ça monte ! Tout est bloqué ! Nombreuses voitures en travers de la route. Une seule déneigeuse est passée ! Cela n'a servi à rien. @bleu_isere@bleusavoie@franceinfo — Christine Martinez (@xtine_martinez) February 2, 2019

D'autres restrictions pour les camions

Par ailleurs, la circulation est également interdite pour les véhicules de plus de 7.5 tonnes, sur la route départementale 1085, au niveau du col du Banchet entre les communes de La Frette et le Mottier, et sur la route départementale 1075, au niveau du col du Banchet entre les communes de Les Abrets en Dauphiné et Chirens.