Isère : La circulation perturbée sur l'A7 après l'incendie d'un poids lourd dans le secteur de Vienne

Les pompiers sont intervenus pour venir à bout des flammes. L'évacuation du poids lourd et de son chargement va prendre plusieurs heures.

Un semi-remorque transportant 20 tonnes de foin s'est embrasé ce samedi 18 mars sur l'autoroute A7 en direction de Marseille, entre les sorties Vienne Nord (n°9) et Condrieu (n°10). Les flammes se sont déclarées entre 7h30 et 8h du matin à hauteur de la commune de Sainte-Colombe, dans le Rhône, ce sont les pompiers de l'Isère qui ont été envoyés les premiers. Aucun blessé n'est à déplorer mais la circulation est extrêmement perturbée.

Un retour à la normale seulement en milieu d'après-midi

A midi, seule la voie de gauche est disponible dans ce sens de circulation, les secours essayent d'en dégager une de plus pour fluidifier le trafic. La difficulté consiste à étaler le foin embrasé pour permettre l'extinction totale, et éviter que le chargement ne continue à se consumer en son cœur. Ces opérations, ainsi que l'évacuation du camion et de son chargement, devraient prendre plusieurs heures. A ce titre, le retour à la normale n'est pas attendu avant le milieu d'après-midi, d'ici là, des itinéraires de contournement ont été mis en place.