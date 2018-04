Suite à un éboulement, la départementale 531 reliant l'Isère à la Drôme par le Vercors est coupée depuis dimanche matin. Un itinéraire de déviation est mis en place via les départementales 103, 103A et 518 par la Drôme pour se rendre à Choranche.

Isère, France

Dimanche matin, trois blocs de pierre se sont détachés d'une falaise à l'entrée des gorges de la Bourne. Un quatrième menace toujours de se décrocher. Des travaux sont en cours pour sécuriser le site. Selon la procédure réglementaire, la départementale 531 a donc été coupée entre le tunnel de l'arbois et la Balme de Rencurel le temps des opérations. La réouverture est prévue pour mardi.

Pour se rendre à Choranche depuis Grenoble, un itinéraire de déviation est mis en place via les départementales 103 à hauteur de Rencurel, 103A et 518 par la Drôme. Soit un détour de plus d'une demi-heure.