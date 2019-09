Bourgoin-Jallieu : la grève sur le réseau de bus Ruban continue

Un mouvement de grève perturbe le trafic des transports en commun berjalliens depuis le 15 mai dernier. Les négociations n'avancent pas. Pour la direction de Keolis et les élus de la communauté d'agglomération, la balle est désormais dans le camp des syndicats, qui ne comptent rien lâcher.

Bourgoin-Jallieu, France

La grève dure depuis le 15 mai,et reste très suivie par les chauffeurs des bus du réseau Ruban, les transports en commun de l'agglomération berjallienne. Une grève perlée, à l'appel de la CFDT et de Sud Solidaire, prévue en heures de pointe, que la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère (CAPI) souhaite voir maintenant s'achever pour la remise en service des lignes "sans délai."

Toutes les informations au jour le jour concernant les lignes perturbées sont à retrouver sur le site du réseau Ruban.

Les négociations au point mort

15 rencontres ont eu lieu depuis mai. Mais les syndicats, unis face à la direction, ne comptent pas appeler à la reprise du travail. "On ne lâchera rien" répètent les représentants de la CFDT et de Sud Solidaire, dont la principale revendication reste la revalorisation des salaires en relevant le coefficient des chauffeurs. Dans un communiqué publié ce mardi par Keolis, "l'échec des négociations porte sur des exigences disproportionnées en termes de revalorisation salariale." Aucune nouvelle rencontre n'est prévue à ce jour entre la direction et les syndicats.

"Il y a des avancées. La balle est dans le camp des syndicats" insiste Jean Papadopulo, le président de la CAPI, qui déplore le blocage. Selon lui, la direction de Keolis, qui gère le réseau Ruban, a déjà fait les premiers pas en proposant "une augmentation de 2,5% des salaires, ça fait deux fois l'inflation actuelle !" argumente-t-il, en rappelant au passage qu'un agent "qui rentre dans l'entreprise a 2 240 euros."