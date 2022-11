Isère : la route du col du Coq ferme pour l'hiver

Fermeture annuelle pour la route du col du Coq. Dès ce vendredi 4 novembre et jusqu'au printemps prochain, la voie communale entre Saint-Pierre-de-Chartreuse et le parking du col du Coq est inaccessible aux véhicules. Des déviations sont mises en place, par les départementales 30E, 30, 1090 et 512 via Saint-Ismier, Grenoble et le Sappey-en-Chartreuse.

Vous pouvez également accéder au col par Saint-Nazaire-les-Eymes.

La départementale 242 coupée à cause d'un glissement de terrain

Une autre route a fermé ce vendredi après-midi, pour une durée indéterminée cette fois, à Miribel-Lanchâtre dans le Vercors. La départementale 242, vers le carrefour avec la départementale 8, est coupée dans les deux sens par mesure de sécurité, après un glissement de terrain.