Isère : les vacances d'hiver commencent, les premiers touristes sont arrivés

C'est le début des vacances d'hiver ce week-end pour la zone C (Île de France, Toulouse et Montpellier). Les premiers touristes sont arrivés samedi matin pour profiter des stations de ski. Conséquence : des conditions de circulation difficiles, et l'aéroport et la gare de Grenoble bondés.

Samedi matin, Bison Futé voyait rouge sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. En Isère, dès la fin de matinée, les bouchons ont commencés à se former aux lieux habituels. L'A43 entre le péage de l'Isle d'Abeau et la Savoie est saturée. À Grenoble, la circulation à l'entrée Porte de France est difficile. Des ralentissements sont aussi observés à hauteur du péage de Crolles dans la direction de Chambéry. La neige est là en station, les vacanciers sont nombreux à vouloir en profiter.

Plusieurs dizaines de milliers de vacanciers attendus à la gare de Grenoble, 16.000 à l'aéroport

Ils sont aussi nombreux à avoir choisis l'option du train pour venir skier. À la gare, ce sont plusieurs dizaines de milliers de vacanciers qui sont attendus rien qu'aujourd'hui sur les quais. On les reconnait : les manteaux de neige sur le dos, pour certains les skis à la main, les casques attachés à la valise. Tous pressés de prendre leur bus pour rejoindre la station de leur choix.

Les touristes en après-skis dans le hall de la gare de #Grenoble. 😂 — Léo (@ju2ch07) February 3, 2017

Quelques trains retardés, mais pas de dérangement majeur du réseau. À l'aéroport Grenoble Alpes-Isère, 16.000 voyageurs en provenance d'Angleterre ou d'Irlande notamment débarquent samedi.