Isère : un film en réalité virtuelle en gare de la Verpillière pour éviter les drames sur les voies ferrées

La Verpillière, France

Rejoindre le quai d'en face en traversant les voies et non en empruntant la passerelle ou le passage souterrain par défi ou pour gagner du temps; couper les voies pour fuir; monter sur le toit d'un train stationné en gare après un pari entre copains, c'est ce que le SNCF appelle dans son jargon "des intrusions non autorisées".

Elles représentent l'une des principales causes de mortalité sur le réseau ferré français. Un accident de ce genre s'est d'ailleurs produit vendredi soir en gare de Saint-Quentin-Fallavier avec une femme d'une trentaine d'années qui a traversé les voies plutôt que d'emprunter la passerelle. La jeune femme est décédée. Ces intrusions non autorisées, la SNCF en a recensé plus de 10 mille au plan national en 2017. Avec 55 décès et 34 blessés graves.

C'est pour cette raison que dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, jusqu'à la fin du mois, la SNCF mène une campagne de sensibilisation. Principalement auprès des jeunes. Cela passe par un petit film d'un peu plus de 2 minutes en réalité virtuelle.

Où en est-on du projet de suppression du passage à niveau ?

Le passage à niveau de la gare de la Verpillière fait partie des passages à niveaux qualifiés de sensibles. Le PN 18 est situé tout à côté d'un grand établissement scolaire et il traversé par une route très fréquentée, environ 7.500 véhicules jour. Par ailleurs, trains de voyageurs ou de fret, 200 passent quotidiennement par cette gare.

Un projet de suppression est évoqué depuis plusieurs années. SNCF Réseau fait savoir qu'une étude sera lancée cette année avec l'étude de 2 scénarii. SNCF Réseau travaille sur ce dossier avec le Conseil départemental. "Mais ce n'est qu'une étude parmi de très nombreuses. Ensuite, il y aura notamment déclaration d'utilité publique, enquête publique, etc. Ce type de projet est long et met généralement 5 à 8 ans à aboutir", indique Jean-Paul Bournazel, directeur des relations extérieures et de la communication à SNCF Réseau en Auvergne-Rhône-Alpes.

"Mais, précise-t-il, d'ici là, on continue sécuriser le site au maximum". Outre, les radars de franchissements installés en 2014, puis l'aménagement de trottoirs aux abords qui a suivi, un système de 4 barrières (et non 2 comme actuellement) sera mis en place à la fin de l'année pour empêcher tout passage en zigzag ou chicane de la part d'automobilistes.