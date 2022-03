Isère : un homme de 51 ans retrouvé mort sur les rails en gare de Moirans

Un homme de 51 ans a été retrouvé mort ce mercredi matin sur les rails au niveau de la gare de Moirans (Isère), les jambes sectionnées. C'est le conducteur du premier train du matin qui l'a découvert et a donné l'alerte, vers 6h du matin. Sauf que sa mort remonterait à la veille, selon le médecin légiste dépêché sur place, entre 23h et 23h30 le mardi soir donc, explique la compagnie de gendarmerie de Saint-Marcellin. 23h, c'est l'heure à laquelle le dernier train de la soirée passe en gare de Moirans. L'hypothèse des gendarmes est donc que l'homme a été percuté par ce train-là sans que le conducteur ne s'en aperçoive. Il sera évidemment entendu par la gendarmerie dans la journée.

Les gendarmes expliquent que l'homme était assis sur les rails au bout du quai de la gare de Moirans, selon leurs informations, et qu'il est donc possible que le conducteur ne l'ait pas vu.

Les images de vidéo-surveillance visionnées

En plus de l'audition des conducteurs, les gendarmes vont pouvoir récupérer et visionner les images des caméras de vidéo-surveillance.

Un trafic de retour à la normale

Cet accident a provoqué de nombreux retards ce mercredi matin sur les trains entre Grenoble et Lyon et Grenoble et Valence. Mais la circulation est finalement revenue à la normale en début de matinée, entre 7h30 et 9h, selon la SNCF.