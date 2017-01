Isère : un train en panne en gare de La Verpillière perturbe le trafic

Jusqu'à 2h30 de retards et certains trains supprimés samedi matin sur les réseaux SNCF en Isère. En cause, un train bloqué en gare de La Verpillière qui perturbe le trafic sur les lignes entre Grenoble et Lyon. Le froid serait responsable de la panne. À 11 heure, le train n'a pas encore été déplacé.

À 11 heures, le train immobilisé n'a pas encore été déplacé. La SNCF précise qu'elle a du mal à acheminer ce train jusqu'au point de dépannage de la gare de triage de Vénissieux. Le trafic a toutefois pu être rétabli sur une voie entre Bourgoin-Jallieu et Vénissieux.

Le train immobilisé en gare de La Verpillière pendant plusieurs heures

C'est un train en partance de Grenoble à 5h21 samedi matin qui serait responsable de l'ensemble des perturbations. Il est tombé en panne en gare de la Verpillière l'arrêt juste après Bourgoin-Jallieu. Le froid serait responsable de la panne. Plusieurs minutes de retard sur certains trains, voir même jusqu'à 2h30 d'attente. La circulation sur la ligne Grenoble-Lyon est fortement perturbée, la ligne Chambéry-Lyon a également été impactée.