Issy-les-Moulineaux : les travaux de remise en état du tramway vont durer plusieurs jours

Les équipes de la RATP sont à pied d'oeuvre pour dégager les rames endommagées lors de l'accident entre deux tramways qui s'est produit lundi soir à Issy-les-Moulineaux. La collision s'est produite vers 21h00 et a fait douze blessés, dont un grave. Le trafic reste interrompu entre les stations Issy-Val de Seine et Parc de Saint Cloud.

L'opération de relevage des rames endommagées n'est toujours pas terminée. Elle s'avère "complexe", indique la RATP dans un communiqué. "Pour le moment, un tramway sur les deux accidentés a pu être évacué". L'opération pour dégager la deuxième rame va se poursuivre dans la nuit de mardi à mercredi.

Une fois les rames accidentées évacuées, il faudra remettre en état les équipements endommagés et renouveler la voie et le ballast si nécessaire. Et enfin remettre en service l'infrastructure ferroviaire nécessaire à la circulation des trains en toute sécurité. Ces opérations vont prendre encore plusieurs jours. "Les travaux se font 24h/24", précise la RATP, "afin de rétablir le trafic au plus vite sur l'intégralité de la ligne".

Le trafic restera donc interrompu mercredi entre Parc de Saint-Cloud et Portes de Versailles. Des bus de substitution ont été mis en place. La circulation est normale sur le reste de la ligne.

Pour l'heure, la RATP n'est toujours pas en mesure d'expliquer les causes de cet accident. Une enquête interne a été ouverte. Les dégâts matériels sont en tout cas très importants comme le montre cette photo de l'intérieur d'une des rames accidentées publiée par le syndicat Sud RATP.