J-100 avant la gratuité des transports à Montpellier

Julie Frêche et Michaël Delafosse lancent le compte à rebours J-100 avant la gratuité des transports en commun place de la Comédie

Les transports en commun seront gratuits le jeudi 21 décembre 2023 à 19 heures dans toute la métropole de Montpellier. Le panneau lumineux installé place de la Comédie, à côté de la fontaine des trois grâces, ce mardi 12 septembre à 12 heures est là pour nous le rappeler chaque jour. Un compte à rebours démarré à J-100 jours.

À partir du jeudi 21 décembre, il ne sera plus nécessaire de valider son ticket ou sa carte à condition d'avoir son pass gratuité pour les habitants de la Métropole.

Pour les non métropolitains, les tarifs des abonnements mensuels et annuels vont augmenter. Le conseil métropolitain n'a pas encore fixé la hausse mais la subvention sera de 60% du prix global.

Enfin, pour les visiteurs occasionnels, des billets digitalisés pourront être achetés via un système de QR code.

L'achat de ticket en carton sera encore possible dans les espaces Mobilité de Tam, chez certains commerçants aux abords des stations, dans les hôtels et sur les distributeurs en station. 112 distributeurs de billets vont être supprimés, 65 seront maintenus, ceux qui accueillent le plus de monde sur les stations Comédie, CHU ou encore la station gare Saint-Roch.

S'il vous reste des cartes 10 voyages, pensez à les utiliser avant le 21 décembre. Après, ils ne seront plus valables et ne seront pas remboursés.