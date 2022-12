J-5 avant le lancement du REME à Strasbourg : est-ce que tout est prêt ?

Jean Rottner, président de la Région Grand Est et Pia Imbs, présidente de l'Eurométropole de Strasbourg ont présenté ce mercredi à Paris à la maison du Grand Est le futur REME, réseau express métropolitain européen. Il s'agit du futur RER strasbourgeois qui sera mis en service à partir du dimanche 11 décembre.

Clément Beaune ministre des Transports a salué un premier projet métropolitain avec "une mise en route en un temps record". Strasbourg va-t-elle servir de test pour les autres villes qui pourraient déployer un RER ? "On va avancer à partir de cet exemple, je suis confiant, on ne part pas de rien", explique le ministre. Pour le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou "le REME c'est du rêve".

Un système performant d'ici 5 ans

Le président Jean Rottner s'est de son côté félicité de la mise en service de ce projet après quatre années de travail "c'est la concrétisation d'un beau travail, l'objectif pour nous c'est d'avoir dans les 5 ans un système extrêmement performant, cadencé et qui rende un service aux usagers et à la planète". Interrogé sur les critiques émises par les syndicats de cheminots sur ce projet, Jean Rottner reconnait que le lancement ne sera pas simple "je ne peux pas dire que tout va bien se passer, tout ne sera pas parfait, c'est comme le lancement d'un nouvelle usine, au début de fabrication il y a parfois des défauts et avec le temps ils vont se corriger."