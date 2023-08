"J'ai des clients qui ont déserté" : les commerçants inquiets de la fermeture du faubourg Bonnefoy à Toulouse

C'est l'une des principales pénétrantes pour accéder au centre-ville de Toulouse. La rue Faubourg Bonnefoy va être fermée à la circulation dans le cadre des travaux de la ligne C du métro à partir du 17 août. Déjà depuis avril, la route a été placée en sens unique : entre bouchons et difficultés d'accès, certains commerçants déplorent une perte de leur clientèle. Mais avec cette nouvelle fermeture plus conséquente, ils sont plusieurs à craindre une nouvelle baisse de leur fréquentation.

"On aura plus de passage"

15% de clientèle en moins. C'est ce qu'a déjà enregistré Dominique depuis le mois d'avril, au moment où la route passait en sens unique. Mais pour le coiffeur du salon Dominique Dusfour, cette nouvelle fermeture pourrait bien empirer les choses : "On va être enclavé. J'espère que, grâce au trottoir, les clients vont quand même venir nous voir. Mais on aura plus de passage" concède-t-il.

Autre conséquence, avec les difficultés d'accès en voiture : "les clientes sont en retard" reconnait Delphine, gérante d'un institut de beauté. Elle ajoute : "On reçoit des appels de clientes qui ne savent pas où se garer, où à quel arrêt de bus descendre". Et conséquence : "On a une perte de clientèle. Certaines ont des rendez-vous, mais parfois, si elles arrivent avec 15 minutes de retard, on ne peut plus les prendre". Elle estime, elle aussi, avoir perdu 10% à 15% de ses clientes.

D'autres estiment moins souffrir de cette situation, à l'instar du buraliste situé juste en face. La gérante explique : "Oui on perd une petite partie mais ce n'est pas grand chose. On est un tabac de quartier avant tout. On avait un petit peu de passage, mais pas tant que ça". Du coup, pour la suite : "ce n'est pas gênant, enfin pour l'instant" explique-t-elle.

Des déviations mises en place

Côté riverains, pour se déplacer, il faut donc compter sur les transports en commun. Le réseau Tisséo a mis en place des déviations sur les lignes de bus Linéo L9 ainsi que la 39. Une navette d'appoint gratuite est aussi en marche entre les arrêts Bouvier et Jeanne d'Arc. Elle empruntera, comme le bus 39, le chemin Lapujade dans les deux sens.

Ce qui va changer :

Cette fermeture à la circulation devrait durer neuf mois. La ligne C du métro devrait quant à elle voir le jour en 2028.