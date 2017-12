Une semaine après l'agression d'une contrôleuse entre Metz et le Luxembourg, 20% de ses collègues lorrains ont encore exercé leur droit de retrait ce mercredi, selon la direction. Les autres ont la possibilité, s'ils le demandent, de monter à deux dans les wagons à la SNCF. Et en effet, pour Céline Fisné, agent de la compagnie ferroviaire, plus question d'y aller solo. Elle a repris mercredi les contrôles de billet, à une condition : monter à bord avec un autre collègue. "J'ai quelques appréhensions, dit-elle, mais si l'on est plusieurs, cela me convient quand même. Le gros souci aujourd'hui, c'est que l'on a toujours pas retrouvé l'individu qui a agressé la collègue."

On fait tout ce qu'il y a à faire, on dépose plainte, mais on retourne au travail quand même" - Céline Fisné, agent SNCF

En tant que déléguée CGT et membre du CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail), Céline Fisné se doute bien que cette solution à deux contrôleurs par train n'est que provisoire : "Je sais que cela ne peut pas durer, puisqu'on a un problème de baisse constante d'effectifs." Et la peur est là. "J'ai reçu des menaces de mort l'année dernière", raconte la contrôleuse. Ils voulaient m'attendre à mon retour et m'égorger - j'ai eu droit à ça. On fait tout ce qu'il y a à faire, on dépose plainte, mais on retourne au travail quand même".

Le climat est tellement anxiogène que Céline Fisné est la seule à accepter de témoigner. Et la situation empire, selon Nicolas Rogue, le secrétaire CGT Lorraine des Cheminots : "On a une augmentation de 25% de la productivité sans augmentation des effectifs et du matériel". Résultat, selon lui, de plus en plus de trains circulent sans aucun contrôleur.

Ce jeudi encore, la SNCF prévoit un trafic perturbé sur l'axe Metz-Luxembourg.